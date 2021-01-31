На незаконной акции в центре Москвы собрались около 300 человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число собравшихся на несанкционированную акцию в центре Москвы составляет сейчас около 300. Об этом ТАСС сообщили журналистам в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы.

"На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 - у станции метро "Красные ворота", - сказал собеседник агентства.

Как передают корреспонденты ТАСС, полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах, некоторые из них оказывают сопротивление правоохранителям. Среди задержанных оказался и журналист Николай Сванидзе, однако его уже отпустили.

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. "Вниманию всех присутствующих. Покиньте несанкционированное мероприятие. Убедительная просьба не создавать массовых скоплений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки. Оставаясь здесь, вы нарушаете закон", - предупреждают полицейские.