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На незаконной акции в центре Москвы собрались около 300 человек

Из них 200 находятся на Сухаревской площади и 100 - у станции метро "Красные ворота"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Число собравшихся на несанкционированную акцию в центре Москвы составляет сейчас около 300. Об этом ТАСС сообщили журналистам в пресс-службе департамента региональной безопасности Москвы. 

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"На несогласованной акции в Москве насчитывается около 300 человек, в том числе 200 на Сухаревской площади и 100 - у станции метро "Красные ворота", - сказал собеседник агентства.

Как передают корреспонденты ТАСС, полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах, некоторые из них оказывают сопротивление правоохранителям. Среди задержанных оказался и журналист Николай Сванидзе, однако его уже отпустили. 

Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона. "Вниманию всех присутствующих. Покиньте несанкционированное мероприятие. Убедительная просьба не создавать массовых скоплений во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией. Соблюдайте социальную дистанцию, используйте маски и перчатки. Оставаясь здесь, вы нарушаете закон", - предупреждают полицейские.

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