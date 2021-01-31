В России замедлилось распространение коронавируса. Статистика по итогам месяца

С 1 по 31 января штаб сообщил о 691 142 выявленных случаях заражения против 863 643 в декабре. За последние семь дней было подтверждено 131 039 случаев - это минимум с начала ноября.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России в январе заметно замедлилось: в этом месяце в стране выявили на 20% меньше заразившихся, чем в предыдущем, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В общей сложности, по данным штаба, с начала пандемии заразились 3 850 439 россиян - свыше 2,6% населения страны.

Показатель заболеваемости, который в конце года приближался к 20 случаям в сутки на 100 тыс. жителей, в воскресенье составил 12,8, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Это минимальное значение также с начала ноября.

Коэффициент распространения коронавируса при этом по итогам месяца даже вырос - с 0,94 до 0,99. Однако в январе он только пять раз превышал единицу, что может быть свидетельством стабилизации эпидемического процесса.

Выздоровевшие

За январь вылечились 745 664 человека (против 775 636 в декабре). Впервые с августа по итогам месяца в России количество выздоровевших превысило число новых случаев заражения.

Доля уже вылечившихся россиян, составлявшая в конце декабря 80,9%, в середине января превысила максимумы предыдущих месяцев и сейчас находится на самом высоком уровне за всю пандемию - 85,7%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось сразу на 70 685, до 477 253. Это минимум с начала декабря.

Умершие

Смертность из-за коронавируса в январе осталась на высоком уровне. Штаб зарегистрировал 16 163 смерти - меньше, чем в декабре (17 124), но заметно больше, чем в ноябре (11 905, согласно сообщениям с 1 по 30 ноября).

Из-за этого, а также параллельного снижения заболеваемости показатель летальности новой инфекции серьезно увеличился - с 1,8% до 1,9%.

При этом следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными - он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

Ситуация в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье, которые остаются основными очагами эпидемии в стране, серьезно улучшилась.

В Москве в январе выявили 120 303 заразившихся - сразу на 41% меньше, чем в декабре. Сейчас показатель заболеваемости в столице находится на уровне начала октября (около 20 случаев в сутки на 100 тыс. человек).

Кроме того, в январе ни разу число новых случаев в городе не превышало количество выздоровевших пациентов. На данный момент уже вылечились 87,6% москвичей, у которых диагностировали коронавирус.

В Санкт-Петербурге число выявленных случаев - 91 992 - оказалось почти на 21% меньшим, чем в прошлом месяце. Заболеваемость, которая под Новый год приближалась к 70 заразившимся в день на 100 тыс. горожан, снизилась до 40.

В Подмосковье число заболевших за месяц увеличилось на 37 412 - это на 15,6% меньше, чем за предыдущий. Если в первые дни января в регионе выявляли более 1 500 инфицированных в сутки, то в последние - около 1 тыс.

Переломные месяцы

Таким образом, можно уверенно утверждать, что новогодние праздники не привели к новым вспышкам инфекции в России, хотя многие эксперты опасались этого. Более того, в последние дни власти многих регионов считают снижение заболеваемости достаточно устойчивым, чтобы снять многие ограничения - например, на ночную работу кафе и ресторанов (в Москве запрет был отменен 27 января, в Санкт-Петербурге - 30-го).

Кроме того, 18 января Россия официально перешла от масштабной вакцинации, в рамках которой от коронавируса прививали в первую очередь группы риска, к массовой. В одной Москве к 28 января привились свыше 320 тыс. человек, или примерно каждый 40-й житель.

Все это позволяет властям с оптимизмом смотреть в будущее. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что февраль и март могут стать переломным моментом в борьбе с пандемией. За день до этого президент Владимир Путин высказался еще увереннее: по его словам, хотя расслабляться рано, "пандемия действительно постепенно отступает".