В Общественной палате заявили о давлении на публичных лиц, критикующих незаконные акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Организаторы несанкционированных акций и провокаторы оказывают в интернете давление на артистов и общественных деятелей, которые призывают не поддаваться на провокации к участию в несанкционированных акциях и соблюдать требования закона. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

"Мониторинг Общественной палаты фиксирует мощнейший разгон ненависти к тем, кто стоит на позиции закона. Идет травля артистов, общественных деятелей - то есть всех, кто призывает не поддаваться на провокации, травят в соцсетях. Самый яркий пример - травля за стих о протестах артиста Семена Слепакова", - сказал Малькевич. По его словам, палата также отметила "случаи обращений в администрацию западных соцсетей со стороны провокаторов с требованием заблокировать в Twitter, Instagram тех, кто борется с так называемыми навальнистами".

"Идет отчаянный поиск сакральной жертвы, и пока что мы фиксируем фейки, связанные с пятилетним сыном главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова. Мы видели в соцсетях большое количество фотографий, когда стоит мальчик у дома, в снегу, в сугробе и чуть ли не кричит. По методичкам западным, должна быть некая сакральная жертва, но поскольку такого нет и все в целом корректно, то в соцсетях предлагается эта история с мальчиком", - отметил член ОП, добавив, что в палате следят за ситуацией с самим Смирновым, который в субботу был задержан за призывы к участию в несанкционированной акции.

Он подчеркнул, что самым странным фейком о несанкционированных акциях 31 января был о якобы переносе несогласованных митингов на 1 февраля. "Говорилось, что, мол, давайте соберемся 1 февраля, обманем полицию. Они будут нас ждать сегодня, а мы выйдем завтра. Пока цель такого непонятна. Остальное - это совершенно провокационные истории с призывами брать с собой арматуру, чуть ли не зажигательные смеси, чуть ли не восстания устраивать", - сказал Малькевич.

По его словам, мониторинг ОП также зафиксировал создание телеграм-чатов, в которых "ведется не только координация действий, но и полностью контроль за деятельностью правоохранителей, перехват разговоров по рациям и отслеживание их перемещений". "Также выявлены попытки создания телеграм-каналов для деанонимизации правоохранителей абсолютно по белорусскому сценарию. В прошлый раз была уже целая сетка таких каналов, но их заблокировали, а теперь вновь они появляются, и это вызывает тревогу", - заключил член ОП.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.