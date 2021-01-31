Немногочисленные несанкционированные акции прошли на Дальнем Востоке

ТАСС, 31 января. Серия несанкционированных акций прошла в воскресенье в городах Дальнего Востока. По данным полиции, они собирали от 25 до 150 участников.

"Сегодня, 31 января, с 12:00 до 13:30 (с 05:00 до 06:30 мск) в Петропавловске-Камчатском на площади Ленина проходило несанкционированное массовое мероприятие, в котором приняли участие 30 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены девять граждан", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю.

По информации МВД по Якутии, в акции в Якутске участвовали 25 человек, 14 из них доставили в полицию. В Магадане 40 жителей собрались в сквере имени 60-летия города, где можно без уведомления властей собирать для обсуждения общественно значимых вопросов до 100 человек. Мероприятие прошло без нарушения общественного порядка.

На площади имени Ленина в Хабаровске, по данным пресс-службы городской администрации, собрались около 60 жителей, планировавших участвовать в акции. Сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.

Во Владивостоке митинг на центральной площади не состоялся, и участники акции переместились на лед Спортивной гавани. Там, по данным департамента внутренней политики Приморского края, собралось около 150 человек, по предварительной информации, около 100 из них задержали.

В Чите, как передает корреспондент ТАСС, прошли только одиночные пикеты на площади Революции. Еще одна немногочисленная акция состоялась в Южно-Сахалинске.