Испания выдала России обвиняемого в неуплате налогов почти на 3 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Испания экстрадировала в Россию совладельца компании по продаже скутеров и снегоходов, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов почти на 3 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадировали в Россию Андрея Кушуля, - сообщили в надзорном ведомстве. - По версии следствия, с 2011 по 2016 год Кушуль, являясь собственником 50% акций иностранных компаний "Акма Инжиниринг Лимитед" и "Керинеа Лимитед", а также в равных долях совместно с другим лицом фактическим собственником группы компаний "Росан", организовал и руководил преступной группой, созданной для уклонения от уплаты налогов. Ее участники включали в налоговую декларацию заведомо ложные сведения. Таким образом они уменьшали налоговую нагрузку входящего в группу компаний общества "Росан Трэйд". В результате в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму около 3 млрд рублей.