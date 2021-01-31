Журналист Сванидзе сообщил, что пришел на акцию в Москве в качестве наблюдателя от СПЧ

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Журналист Николай Сванидзе заявил, что находится в качестве наблюдателя от Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на несогласованной акции в Москве.

Ранее Сванидзе оказался среди задержанных на несанкционированной акции, однако его уже отпустили. "С моим коллегой Александром Верховским (коллегой по СПЧ) и с нашими женами, которые пришли к нам в поддержку, мы были наблюдателями [на несогласованной акции]", - сообщил он корреспонденту ТАСС.

Как передают корреспонденты ТАСС, полиция и ОМОН проводят массовые задержания участников акции на Сухаревской площади и на Красных воротах, некоторые из них оказывают сопротивление правоохранителям. Полиция в мегафоны предупреждает собравшихся о нарушении закона.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.