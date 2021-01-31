Участники незаконной акции в Москве перекрыли движение в районе площади трех вокзалов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Участники незаконной акции в центре Москвы шествием отправились от метро "Красные ворота" до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трех вокзалов.
Как передают корреспонденты ТАСС, собравшиеся несколькими группами устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Сейчас полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади в сторону метро "Красные ворота", протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы. Возле станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" скопления людей уже нет, полиция снимает оцепление.
По данным корреспондента, между участниками незаконной акции произошла драка на проезжей части неподалеку от Комсомольской площади. Площадь оцеплена полицией и Росгвардией.
Корреспондент также добавил, что собравшиеся шествием идут по Первому Басманному переулку, практически перекрыв движение транспорта. Из-за несанкционированного шествия осложнено движение по Ольховской улице. Собравшиеся идут в сторону Красносельской улицы.
Кроме того, затруднено движение транспорта на Каланчевской улице. "На Каланчевской улице люди выходят на проезжую часть. Движение автомобилей затруднено. Избегайте поездок в этот район", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Инициаторы мероприятия изначально призывали всех собраться на Лубянской площади. Сотрудники полиции заранее оцепили Лубянку и блокировали подходы к ней. Часть людей стала собираться возле метро "Чистые пруды" и "Трубная", оттуда они дошли до метро "Красные ворота" и Сухаревской площади и затем отправились на Комсомольскую площадь, перекрыв на время движение транспорта в районе трех вокзалов. Как передает корреспондент ТАСС, у собравшихся не было понимания и единого мнения, куда двигаться дальше.
Полиция на всех точках незаконной акции предупреждает об ответственности за участие в несогласованных мероприятиях и задерживает ее участников. Задержания продолжаются на Чистых прудах и Комсомольской площади, где еще остаются собравшиеся. По информации корреспондента агентства с места события, их призывают идти к СИЗО "Матросская Тишина".
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), автомобильное движение в районе Комсомольской площади не перекрыто, но осложнено из-за людей на проезжей части. "Движение на Комсомольской площади не перекрыто, но сильно осложнено. Пешеходы выходят на проезжую часть, мешают движению личного и городского транспорта. Мы настоятельно просим соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть", - сказал собеседник агентства.
В Москве после несогласованной акции 23 января возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии движения.
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