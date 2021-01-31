Участники незаконной акции в Москве перекрыли движение в районе площади трех вокзалов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Участники незаконной акции в центре Москвы шествием отправились от метро "Красные ворота" до Комсомольской площади и перекрыли движение транспорта в районе площади трех вокзалов.

Как передают корреспонденты ТАСС, собравшиеся несколькими группами устроили шествие, некоторые из них вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. Сейчас полиция оттесняет митингующих от Комсомольской площади в сторону метро "Красные ворота", протестующие пытаются скрыться от правоохранителей через дворы. Возле станций метро "Красные ворота" и "Сухаревская" скопления людей уже нет, полиция снимает оцепление.

По данным корреспондента, между участниками незаконной акции произошла драка на проезжей части неподалеку от Комсомольской площади. Площадь оцеплена полицией и Росгвардией.

Корреспондент также добавил, что собравшиеся шествием идут по Первому Басманному переулку, практически перекрыв движение транспорта. Из-за несанкционированного шествия осложнено движение по Ольховской улице. Собравшиеся идут в сторону Красносельской улицы.

Кроме того, затруднено движение транспорта на Каланчевской улице. "На Каланчевской улице люди выходят на проезжую часть. Движение автомобилей затруднено. Избегайте поездок в этот район", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

​​​​​​Инициаторы мероприятия изначально призывали всех собраться на Лубянской площади. Сотрудники полиции заранее оцепили Лубянку и блокировали подходы к ней. Часть людей стала собираться возле метро "Чистые пруды" и "Трубная", оттуда они дошли до метро "Красные ворота" и Сухаревской площади и затем отправились на Комсомольскую площадь, перекрыв на время движение транспорта в районе трех вокзалов. Как передает корреспондент ТАСС, у собравшихся не было понимания и единого мнения, куда двигаться дальше.