В Союзе журналистов России сообщили о задержании представителей прессы на митингах

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несколько журналистов задержаны в Иркутске и Красноярске на несогласованных митингах, об этом ТАСС сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. При этом, по его словам, пока ситуация в регионах остается спокойной.

"Все в основном спокойно сейчас идет, насколько я понимаю. <...> Пресса пока работает спокойно, все, кто в жилетах, имеют доступ к местам неразрешенных акций и осуществляют свою профессиональную деятельность", - сказал он.

Говоря о задержаниях представителей прессы, глава СЖР отметил, что пока в Иркутске и Красноярске задержаны несколько журналистов.

"По данным портала "Байкал24", в Иркутске задержан главный редактор портала "Бабр.Медиа" Андрей Темнов во время акции у здания правительства, он отправлен в отделение полиции, пока неизвестно, что ему предъявляется. В Красноярске задержан заместитель главного редактора портала "НГС24" Яков Калинин, он вел прямой эфир в соцсетях во время задержания, пока в полиции не назвали причину задержания. Также в Красноярске задержан известный журналист и издатель Владимир Перекотий, еще один из операторов был задержан. Задержан главный редактор сетевого издания "Якутия.Инфо" Денис Адамов, сейчас его телефон выключен, пока связи с ним нет. Лозунгов он не выкрикивал, вел себя спокойно, показал журналистское удостоверение, но был задержан", - отметил Соловьев.

Позднее он добавил, что Дениса Адамова отпустили по просьбе регионального отделения Союза журналистов Якутии.

Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.