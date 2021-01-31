Участники несанкционированной акции в Петербурге начали движение к Московскому проспекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга, собравшиеся на Пионерской площади, начали движение в сторону Московского проспекта, одной из крупнейших трасс города. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники намереваются попасть на Сенную площадь.

Серьезных столкновений с полицией, которая продолжает задерживать участников несанкционированного мероприятия, не происходит, однако, по наблюдениям корреспондента ТАСС, в отдельных случаях нарушители бросают в сторону полицейских снежки и мелкие предметы. Официальной информации о количестве собравшихся и о числе задержанных от полиции пока не поступало.

Ограничения в центре

Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре города, в том числе общественного транспорта, запрещено. Также перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Укорочены некоторые маршруты общественного транспорта.

В центре города закрыто несколько станций метро. Так, по техническим причинам закрыта станция метро "Чернышевская", где упали четыре стекла витражных конструкций, из-за бесхозных предметов, найденных в вестибюлях, с 11:32 мск закрыта станция "Площадь Восстания", с 12:49 - станции "Пушкинская" и "Звенигородская". Также закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект", вход и выход пассажиров осуществляется через станцию метро "Гостиный Двор".