Участники несанкционированной акции в Петербурге начали движение к Московскому проспекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Участники несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга, собравшиеся на Пионерской площади, начали движение в сторону Московского проспекта, одной из крупнейших трасс города. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники намереваются попасть на Сенную площадь.
Серьезных столкновений с полицией, которая продолжает задерживать участников несанкционированного мероприятия, не происходит, однако, по наблюдениям корреспондента ТАСС, в отдельных случаях нарушители бросают в сторону полицейских снежки и мелкие предметы. Официальной информации о количестве собравшихся и о числе задержанных от полиции пока не поступало.
Ограничения в центре
Как сообщили в городском комитете по транспорту, движение по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре города, в том числе общественного транспорта, запрещено. Также перекрыто движение на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Укорочены некоторые маршруты общественного транспорта.
В центре города закрыто несколько станций метро. Так, по техническим причинам закрыта станция метро "Чернышевская", где упали четыре стекла витражных конструкций, из-за бесхозных предметов, найденных в вестибюлях, с 11:32 мск закрыта станция "Площадь Восстания", с 12:49 - станции "Пушкинская" и "Звенигородская". Также закрыты вестибюли станции метро "Невский проспект", вход и выход пассажиров осуществляется через станцию метро "Гостиный Двор".
Запрет массовых мероприятий
В Петербурге, согласно постановлению городского правительства по противодействию распространению коронавируса, до 15 мая действует требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек.
Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, не подвергать здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности. В полиции отметили, что любые попытки провести несогласованное массовое мероприятие в городе будет расцениваться как угроза общественному порядку и обещали пресекать такие действия.