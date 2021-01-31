Специалисты ликвидировали нефтяное пятно на Горском ручье в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Специалисты государственного унитарного предприятия "Пиларн", подведомственного комитету по природопользованию Санкт-Петербурга, устранили нефтяное пятно в Курортном районе города на поверхности Горского ручья, впадающего в Финский залив. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе комитета.

"30 января специалисты экологической аварийной службы комитета по природопользованию завершили работы на месте разлива нефтепродуктов в поселке Александровская, - говорится в сообщении. - Всего с места происшествия собрано 300 кг нефтеводяной смеси".

Отмечается, что работники ГУП "Пиларн" провели мониторинг обстановки и проверку боновых заграждений, установленных для локализации разлива нефти. Ситуация находится на контроле. Для предотвращения дальнейшего загрязнения мониторинг установленных боновых заграждений будет продолжен", - добавили в пресс-службе.

В комитете добавили, что совместно с природоохранной прокуратурой и полицией Курортного района проводится административное расследование из-за загрязнения реки нефтепродуктами. Проходят мероприятия по поиску источника загрязнения для привлечения виновных к ответственности.

Как добавили в пресс-службе, сообщение о загрязнении акватории Горского ручья поступило в Мобильную экологическую дежурную службу комитета 27 января. На следующий день с привлечением аккредитованной лаборатории был осуществлен отбор проб воды из ручья и загрязненной почвы. 29 января состоялся выезд со специалистами ГУП "Водоканал" с целью поиска источника загрязнения. После исследования территории бригада специалистов обнаружила, что нефтепродукты поступали в ручей из дренажной канавы, идущей вдоль жилых домов.

Ручей Горский является водным объектом рыбохозяйственного значения, нефтепродукты могли нанести существенный урон флоре и фауне. Он берет начало в лесу около Жемчужной улицы города Сестрорецка, проходит через поселки Александровская и Горская и впадает в Финский залив.