Оксимирона задержали на несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Оксимирон (Мирон Федоров) задержан на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его менеджер Евгения Муродшоева.

"Его [Оксимирона] задержание подтверждаю. Единственная информация на данный момент - его везут в 19-й отдел", - сказала собеседница агентства.

Ранее в воскресенье полиция начала задерживать участников несанкционированной акции в Петербурге. Официальной информации о количестве собравшихся и о числе задержанных от полиции пока не поступало.

В Петербурге, согласно постановлению городского правительства по противодействию распространению коронавируса, до 15 мая действует требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек.