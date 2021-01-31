Оксимирона задержали на несогласованной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Оксимирон (Мирон Федоров) задержан на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье его менеджер Евгения Муродшоева.
"Его [Оксимирона] задержание подтверждаю. Единственная информация на данный момент - его везут в 19-й отдел", - сказала собеседница агентства.
Ранее в воскресенье полиция начала задерживать участников несанкционированной акции в Петербурге. Официальной информации о количестве собравшихся и о числе задержанных от полиции пока не поступало.
В Петербурге, согласно постановлению городского правительства по противодействию распространению коронавируса, до 15 мая действует требование согласовывать с профильными городскими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, торжественных и прочих мероприятий численностью более 50 человек.
Ранее власти Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных митингах, чтобы не подвергать свое здоровье опасности и не способствовать распространению коронавируса. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности. В полиции отметили, что любые попытки провести несогласованное массовое мероприятие в городе будут расцениваться как угроза общественному порядку, и обещали пресекать такие действия.