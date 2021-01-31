Участники незаконной акции попытались перекрыть Третье транспортное кольцo

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированная акция привела к ограничению движения в районе Третьего транспортного кольца в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Участники акции с Комсомольской площади и метро "Красные ворота" отправились в строну СИЗО "Матросская Тишина", перекрыв до этого часть улиц. В районе метро "Красносельская" их попытался блокировать ОМОН. Часть митингующих вышла на Третье транспортное кольцо, осложнив движение транспорта, и устроила стычку со спецназом ОМОН, которому в итоге удалось вытеснить большую часть собравшихся с ТТК.

Часть митингующих продолжает идти к СИЗО, полиция выставляет оцепление на их маршруте и задерживает участников акции с применением спецсредств. По данным корреспондента ТАСС, перекрыто движение на Леснорядском переулке.

Ранее основные задержания прошли на Комсомольской площади, где собравшиеся скандировали лозунги и кидали в правоохранителей снежки. Меры безопасности у СИЗО "Матросская Тишина" усилены, подходы к нему перекрыты.

Как сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, движение нескольких маршрутов автобусов, электробусов и трамваев затруднено из-за пешеходов на проезжей части. "Из-за выхода пешеходов на проезжую часть осложнено движение маршрутов наземного транспорта: автобусы №№ 40, 122, Т41, электробус № Т14, трамвай №№ 7, 13, 37, 50", - говорится в сообщении.

После несогласованной акции 23 января в столице было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии движения. МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.