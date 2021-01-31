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Юлию Навальную задержали на несанкционированной акции в Москве

Ее задержали во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Супруга условно осужденного Алексея Навального Юлия задержана за участие в несанкционированной акции в Москве.

Как передает корреспондент ТАСС, ее задержали полицейские во время несогласованного шествия к СИЗО "Матросская Тишина", где содержится ее супруг. "Юлию Навальную задержали, статус ее пока низвестен, поскольку нет связи. Ни в одно ОВД она пока не поступала", - сказала ТАСС ее адвокат Светлана Давыдова. 

Навальная была задержана и на акции 23 января на Пушкинской площади. Тогда ее доставили в полицию и отпустили без составления протокола.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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