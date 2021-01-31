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В ОНК сообщили, что на незаконной акции в Москве задержали около 150 человек

В Общественной наблюдательной комиссии также заявили, что пока не получали жалоб на нарушения, в том числе при транспортировке в отделы полиции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция и Росгвардия задержали около 150 человек за участие в несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

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"Задержаны порядка 150 человек. Жалоб на нарушения, в том числе при транспортировке в отделы полиции, в ОНК пока не поступало", - сказал он.

Как передавали корреспонденты ТАСС, участников акции задерживали возле станций метро "Чистые пруды", "Трубная", "Красные ворота", на Сухаревской и Комсомольской площадях.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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