Фадеев назвал незаконные акции в РФ провокацией

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что проходящие в воскресенье в России несанкционированные акции являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.

"То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, - это провокация", - заявил он в беседе с ТАСС. "То, что было заявлено несколько дней назад, - призыв активистов идти на Лубянку, на Старую площадь, где расположены здания ФСБ, где расположены здания администрации президента, - ничего, кроме провокации, за этим не стоит", - пояснил Фадеев.