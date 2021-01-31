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Фадеев назвал незаконные акции в РФ провокацией

По мнению главы СПЧ, они не имеют никакого отношения к защите прав и "борьбе за лучшую жизнь"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что проходящие в воскресенье в России несанкционированные акции являются провокацией и не имеют отношения к защите прав.

"То, что мы наблюдаем сегодня, не имеет никакого отношение ни к защите прав, ни к борьбе за лучшую жизнь. То, что мы наблюдаем сегодня, - это провокация", - заявил он в беседе с ТАСС. "То, что было заявлено несколько дней назад, - призыв активистов идти на Лубянку, на Старую площадь, где расположены здания ФСБ, где расположены здания администрации президента, - ничего, кроме провокации, за этим не стоит", - пояснил Фадеев.

Теги
РоссияФадеев, Валерий Александрович
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