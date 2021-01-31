Омбудсмен Москвы заявила, что несовершеннолетних среди задержанных на незаконной акции нет

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несовершеннолетних нет среди задержанных на несанкционированной акции, которая проходит в Москве в воскресенье, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех - педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека - дала свои результаты", - сказала Потяева.

Она отметила, что, по данным на 14:00, в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. "Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало", - добавила Потяева.