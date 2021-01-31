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Омбудсмен Москвы заявила, что несовершеннолетних среди задержанных на незаконной акции нет

Татьяна Потяева добавила, что к 14:00 задержали около 120 человек
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева Николай Галкин/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несовершеннолетних нет среди задержанных на несанкционированной акции, которая проходит в Москве в воскресенье, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

"Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех - педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека - дала свои результаты", - сказала Потяева.

Она отметила, что, по данным на 14:00, в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. "Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало", - добавила Потяева.

' ТАСС'

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, на несанкционированной акции в Москве задержаны порядка 150 человек.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированных акциях, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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