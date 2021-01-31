На несанкционированных акциях в Поволжье задержали десятки человек

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несколько несанкционированных акций прошло в воскресенье в городах Поволжья, передают корреспонденты ТАСС.

По их оценкам, в Ижевске, Казани, Перми, Самаре и Уфе задержали по несколько десятков человек, некоторых участников акций задержали в Оренбурге и Пензе. При этом в Саратове обошлось без задержаний.

Власти большинства регионов округа не дают официальных данных по численности несогласованных мероприятий. Как передают корреспонденты ТАСС, ни одно из них не собрало больше нескольких сотен человек.

В Казани пообщаться с собравшимися пришел министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов. В беседе с ТАСС он пояснил, что пришел услышать позицию молодежи и предложить им общаться с властями законными методами.

"Сегодня здесь, к сожалению, несанкционированный и незаконный митинг, как минимум потому что организаторы не удосужились даже подать заявку. Мы не против того, чтобы разговаривать, быть в диалоге", - заявил он участникам акции, подчеркнув, что поддерживает выражение гражданской позиции.

В Саратове на акцию пришел заместитель руководителя фракции КПРФ в областной думе Николай Бондаренко. Он сообщил, что готовит официальный документ, в котором отразит требования участников мероприятия, и впоследствии передаст его властям.