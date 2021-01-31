В ОП РФ отметили корректные действия полиции в ходе несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Действия полиции в ходе пресечения несанкционированной акции в Москве являются корректными. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

"Действия полиции достаточно корректные. Я видел, как через мегафоны полиция предупреждает людей. И это было не пять минут, а часами. Задержания проходят не каких-то посторонних людей, как я видел, а именно людей, которые десятками минут стояли на месте и явно участвовали [в незаконной акции]", - сказал Григорьев.

Он отметил, что беседовал с некоторым участниками такой акции. "Когда их [участников] задерживают, они заявляют, что проходили мимо, ничего не делали и никак с этим не связаны. Хотя до этого прямо заявляли, что участвуют в политическом митинге", - добавил собеседник агентства.

По его словам, участники такой акции делятся на несколько категорий. "Есть люди, их небольшое количество, которые поддерживают [Алексея] Навального, выступают в его поддержку. Очень большое количество людей, которые поверили в этот фильм, связанный с этим псевдодворцом. Они отказываются воспринимать реальность, отказываются верить реальности, что никакого дворца внутри не существует. Они отказываются верить, что это принадлежит [предпринимателю Аркадию] Ротенбергу, хотя, я так понимаю, это подтверждено юридически. И вообще это похоже на людей, которые верят в разнообразные теории заговора. Я попытался с ними поговорить, но они находятся в своем пространстве и верят только себе. И никакие аргументы не рассматривают", - отметил Григорьев.

Он также рассказал, что "довольно большое количество людей" вышли на улицу, чтобы выразить недовольство по "разным вопросам". "Например, женщина недовольна тем, что потеряла работу, или у нее снизили зарплату. Студенты недовольны ситуацией в конкретном вузе, преподаватели вуза недовольны небольшой зарплатой. Некоторые прямо говорят, что не получили помощи от государства в тяжелые времена, связанные с ковидом. Таких примеров очень много. Наверное, таких большинство", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, некоторые участники "отказываются воспринимать то, что митинги носят незаконный характер". "Они считают, что имеют право собираться где угодно, в любое время, на любой территории и делать что угодно. Когда им пытаешься объяснить, что ни одно государство этого не разрешает, приводишь примеры Франции, Германии, Великобритании, жесткого задержания в Польше, они отказываются это воспринимать. Особенно молодежь совсем небольшого возраста. Они почему-то искренне убеждены, что имеют право делать что угодно и как угодно, что есть полная вседозволенность. Я бы назвал это правовым нигилизмом", - сказал Григорьев.