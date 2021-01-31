Эксперт рассказал, когда может быть ослаблен масочный режим в России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ослабление масочного режима в России возможно к лету, когда коллективный иммунитет к коронавирусу будет сформирован у основной части населения. Такое мнение выразил главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в воскресенье в эфире телеканала "Москва-24" .

"Послабления означают, что мы можем немного расслабиться, пойти отдохнуть, посидеть, покушать, с друзьями пообщаться, но никаким образом не нарушать этот масочный режим. Я надеюсь, значительное послабление масочного режима будет у нас летом, когда основная часть населения сформирует так называемый коллективный иммунитет", - сказал Тимаков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 102,5 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 850 439 случаев заражения, выздоровели 3 300 004 человека, умерли 73 182. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.