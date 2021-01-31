Онколог Минздрава анонсировал исследования "Спутника V" у онкопациентов через месяц

"Мы разработали уже фактически дизайн (план проведения) исследования. Вот-вот начнем. Может быть, [через] месяц-полтора", - сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Каприн отметил, что сегодня уже формируются специальные группы добровольцев для испытания препарата. Он также рассказал, кому из онкопациентов сегодня лучше воздержаться от прививки от коронавируса. "Группа больных, у которых только выявили заболевание и у которых будет начато специальное лечение, понятно, что им не нужно сейчас делать [прививку], потому что для них более важно начать вовремя лечение", - сказал онколог, добавив, что вакцинация от коронавируса также нежелательна пациентам с раком, находящимся на агрессивной химио- или лучевой терапии. При желании сделать прививку онкопациенту обязательно следует проконсультироваться с врачом, заключил Каприн.