Станцию метро "Пушкинская" в Петербурге открыли после проверки бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Пушкинская" Кировско-Выборгской ("красной") линии метрополитена Санкт-Петербурга открыта после проверки бесхозного предмета. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"С 15:37 станции "Пушкинская" и "Звенигородская" открыты, работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье из-за обнаружения бесхозных предметов также были закрыты станции метро "Площадь Восстания" Кировско-Выборгской ("красной") линии, "Гостиный Двор" Невско-Василеостровской ("зеленой") ветки в центре города. Они остаются закрытыми. Станция метро "Звенигородская", которая соединяется с "Пушкинской" тоннельным переходом, была открыта в 13:53 мск.