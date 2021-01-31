Станцию метро "Чернышевская" в Петербурге закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станцию метро "Чернышевская" Кировско-Выборгской ("красной") линии метрополитена Санкт-Петербурга закрыли из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городской подземки.

"В 15:52 станция "Чернышевская" закрыта на вход и выход связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию без остановки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что с 15:56 мск станции "Пушкинская", "Звенигородская", "Площадь Восстания 1, 2" работают только на вход.

Ранее бесхозный предмет также был обнаружен на станции "Гостиный Двор" Невско-Василеостровской ("зеленой") ветки в центре города. Станция метро остается закрытой.