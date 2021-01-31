На Комсомольской площади в Москве вновь начались задержания участников незаконной акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция вновь задерживает участников несогласованной акции на Комсомольской площади в Москве.
Как передают корреспонденты ТАСС, на Комсомольской площади митингующие прятались от правоохранителей в универмаге "Московский", который продолжает работать, их оттуда вытеснили полицейские. Из-за несогласованной акции движение транспорта в районе трех вокзалов практически остановилось, все вокзалы оцеплены, но работают в обычном режиме. Часть собравшихся пыталась выбежать на проезжую часть, но полиция пресекла эту попытку. Сейчас митингующих вытеснили с Комсомольской площади, они перемещаются от Краснопрудной к Русаковской улице туда и обратно.
В толпе на Краснопрудной улице подорвали несколько петард. По предварительным данным, пострадавших нет. Пока полиция не может вытеснить собравшихся с улицы. Идут задержания, некоторые оказывают сопротивление полицейским, против них применяют спецсредства. Временами участники акции пытаются отбивать задержанных.
Как передает корреспондент ТАСС, на акции присутствуют также футбольные фанаты, некоторые из них задержаны.
МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
В новость внесены изменения (17:14 мск) - добавлены подробности по тексту.