На Комсомольской площади в Москве вновь начались задержания участников незаконной акции

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полиция вновь задерживает участников несогласованной акции на Комсомольской площади в Москве.

Как передают корреспонденты ТАСС, на Комсомольской площади митингующие прятались от правоохранителей в универмаге "Московский", который продолжает работать, их оттуда вытеснили полицейские. Из-за несогласованной акции движение транспорта в районе трех вокзалов практически остановилось, все вокзалы оцеплены, но работают в обычном режиме. Часть собравшихся пыталась выбежать на проезжую часть, но полиция пресекла эту попытку. Сейчас митингующих вытеснили с Комсомольской площади, они перемещаются от Краснопрудной к Русаковской улице туда и обратно.

В толпе на Краснопрудной улице подорвали несколько петард. По предварительным данным, пострадавших нет. Пока полиция не может вытеснить собравшихся с улицы. Идут задержания, некоторые оказывают сопротивление полицейским, против них применяют спецсредства. Временами участники акции пытаются отбивать задержанных.

​​Как передает корреспондент ТАСС, на акции присутствуют также футбольные фанаты, некоторые из них задержаны.

МВД и прокуратура ранее неоднократно предостерегали от участия в несанкционированной акции 31 января, за которое предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

В новость внесены изменения (17:14 мск) - добавлены подробности по тексту.