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Транспортная прокуратура начала проверку после частичного затопления судна в Ленобласти

В результате затопления никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку после частичного подтопления судна "Академик Якутин" в реке Волхов на территории Ленинградской области. Об этом сообщили журналистам в ведомстве в воскресенье.

"Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку о безопасности эксплуатации водного транспорта в связи с частичным подтоплением судна, - говорится в сообщении. - По предварительным данным, в настоящее время у причала в д. Малое Чернавино на р. Волхов в частично подтопленном состоянии находится судно "Академик Якутин".

Отмечается, в результате происшествия никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло, ведутся проверочные мероприятия. "При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.

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