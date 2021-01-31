Несанкционированные акции завершились в крупных городах Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции завершились в воскресенье в крупных городах Урала, в том числе Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Кургане.

В Екатеринбурге активисты собрались около Дворца молодежи и прошли по проспекту Ленина до центра города. По данным регионального министерства общественной безопасности, в мероприятии участвовали около 2,3 тыс. человек. Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, полицейские доставили в территориальные отделы внутренних дел 83 человека.

"Что касается действий полиции, традиционно их действия были корректными", - сказала в беседе с ТАСС уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В Челябинске, по оценке регионального омбудсмена Юлии Судаковой, шествие собрало от 1 тыс. до 1,5 тыс. участников. О количестве задержанных официально не сообщалось.

Около 270 человек собрались в Тюмени, 43 из них доставили в отделения полиции, сообщили в областном управлении МВД. В Кургане, по информации полиции, в несанкционированной акции участвовали 32 жителя, 10 из которых были задержаны.

На Ямале, как отметили в окружном управлении МВД, никаких несанкционированных акций не проводилось.