Отделение СЖР в Петербурге просит МВД провести проверку задержаний журналистов 31 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих попросил начальника ГУ МВД по городу и области проверить случаи задержаний журналистов на несанкционированной акции 31 января. Об этом Шерих сообщил ТАСС в воскресенье.

"Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой провести тщательную проверку каждого случая задержания журналистов 31 января 2021 года на предмет их обоснованности и законности", - говорится в сообщении, предоставленном ТАСС.

В письме подчеркивается, что часть задержанных журналистов была в желтых опознавательных жилетах с надписью "Пресса" и что некоторые задержания прошли с применением силы со стороны правоохранителей.

"В случае выявления нарушений закона прошу привлечь виновных к ответственности. Прошу также принять все необходимые меры, чтобы безопасность работы петербургских журналистов была впредь обеспечена", - говорится в письме.

Как ранее сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, на несанкционированных акциях в России были задержаны 35 работников СМИ, больше всего - восемь человек - в Петербурге.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.