Движение транспорта по Невскому проспекту в центре Петербурга возобновилось

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Движение транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам в центре Санкт-Петербурга возобновилось. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"С 18:05 часов движение на Невском проспекте и по прилегающим улицам восстанавливается. Работа транспорта возобновляется в прежнем режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщали в комитете утром, движение по главной магистрали города и прилегающим к нему улицам в центре Санкт-Петербурга, в том числе общественного транспорта, было запрещено. Также движение было перекрыто на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах, укорочены маршруты наземного транспорта, следующего через эту территорию.

В центре города было закрыто шесть станций метрополитена. Сейчас станция метро "Чернышевская" работает только на выход, остальные станции работают в штатном режиме.