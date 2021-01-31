Полиция опровергла применение газа в ходе несанкционированной акции в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Правоохранители не применяли газ и светошумовые гранаты во время несанкционированной акции в центре Санкт-Петербурга в воскресенье. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ", - сказали в главке.

Ранее несколько региональных СМИ сообщили о том, что правоохранители применяли против участников несанкционированной акции в Петербурге светошумовые гранаты и перцовый газ. Также в СМИ появилась информация о хлопке, который произошел у здания законодательного собрания города (Мариинского дворца) на Исаакиевской площади.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о числе задержанных не поступало.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.