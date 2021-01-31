В Центральной России масштаб несанкционированных акций оказался меньше, чем неделю назад

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции, которые прошли в воскресенье в городах Центральной России, собрали меньше участников, чем 23 января. Активность их участников снизилась, констатировали в беседах с ТАСС представители региональных общественных палат и омбудсмены.

"По предварительным данным, до 200 человек собралось в Смоленске. Активность людей значительно ниже", - сказал ТАСС председатель областной общественной палаты Игорь Титов.

Схожими впечатлениями поделился руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области Владимир Белоножкин. "Задержания были, их число будем еще выяснять. По численности самой акции - активность в этот раз была существенно ниже, меньшее количество людей, детей почти не было", - рассказал он.

В Общественной палате Брянской области отметили, что вместо несанкционированной акции в регионе прошли "единичные выходы". "Я сам проехал по городу, по тем трем точкам, где 23 января собирались участники акции. Сегодня были единичные выходы, очень мало людей, массовости нет точно", - сказал руководитель палаты Валерий Родоманов.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин подчеркнул, что на акции в региональном центре в этот раз не было детей и подростков, а сама она оказалась немногочисленной. "Я благодарен родительскому сообществу за ту разъяснительную работу, что они сделали", - добавил он.

В Костроме несогласованная акция собрала 70 человек против 270 неделей ранее. Как сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД, в отделения доставили 15 человек. Во Владимире, по данным полиции, на улицу вышли 190 жителей, из которых 114 задержали. По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Геннадия Прохорычева, в числе задержанных девять несовершеннолетних, все старше 16, "предварительно, большая часть из них - студенты колледжей".