Личности 10 участников противоправных действий на незаконных акциях в Москве установили

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правоохранители установили личности еще 10 человек, которые во время несогласованных акций 23 и 31 января участвовали в противоправных действиях, в том числе в нападении на полицейских. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Установлены личности еще приблизительно десяти человек, которые участвовали в противоправных действиях на несогласованных мероприятиях в центре Москвы 23 и 31 января", - сказал собеседник агентства.

Ранее правоохранители установили личности пяти человек, принимавших участие в противоправных действиях на несогласованной акции 23 января в Москве. Принимаются меры к их розыску и задержанию. Источник отмечал, что все они будут привлечены к уголовной ответственности.