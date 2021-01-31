В Москве участников незаконной акции вычисляли при помощи системы распознавания лиц

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в московском метро в воскресенье задерживали участников несанкционированной акции с применением системы распознавания лиц. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Определенное количество человек было задержано перед началом несанкционированной акции на центральных станциях метро благодаря видеокамерам с системой распознавания лица", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что система срабатывала на лица, изображения которых занесены в базу лиц неоднократных участников различных несанкционированных акций, некоторые из которых ранее уже привлекались к ответственности.

По данным московской полиции, в несанкционированной акции 31 января в Москве участвовали около 2 тыс. человек. Как сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, задержаны порядка 150 человек. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.