В Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников. Об этом сообщили в воскресенье пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Мы приняли решение объединить в региональном стандарте все, что регламентирует эту деятельность - от ГОСТов и СанПиНов, до методических рекомендаций, - привели в пресс-службе слова Эргашева. - В утвержденном региональном стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате".

Отмечается, что стандарт определяет порядок доставки продуктов, сервировки и подачи блюд, требования к кухонному оборудованию. Кроме того, в документе сформированы параметры по безопасности, составу, пищевой ценности, качеству приготавливаемой еды, условиям приема пищи. Увеличен список запрещенных в питании школьников продуктов, куда включены картофельные и кукурузные чипсы, снеки и восстановленные соки.

При его разработке учли предложения от родительских комитетов и Экспертно-координационного совета по развитию социального и здорового питания в Санкт-Петербурге.

В комитете добавили, что более 235 тыс. учеников начальных классов города обеспечили горячим питанием за счет средств бюджета города. Также бесплатные школьные завтраки и обеды получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты, инвалиды, учащиеся спортивных и кадетских классов.