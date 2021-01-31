Эксперт заявила, что пожилые люди легче переносят вакцинацию

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Пожилые люди проще переносят вакцинацию от нового коронавируса. Об этом в интервью " Российской газете " рассказала главный внештатный гериатр Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева. Интервью опубликовано на сайте издания в воскресенье.

Как отметила Ткачева, более мягкое воздействие прививки на пожилых объясняется особенностями иммунной системы человека в разном возрасте. "У молодого человека иммунная система в ответ на введение чужеродного белка <...> мгновенно начинает бороться с ним. С возрастом же такого резерва у нее нет, поэтому, очевидно, нет и такой гиперреакции. Прививка переносится более мягко", - заявила она.

Тем не менее, несмотря на менее активную реакцию иммунитета, у пожилых формируется титр антител, защищающих от инфекции. "Исследование, которое проводилось по "Спутнику V", показало эффективность вакцины у 91%, в том числе и у лиц старшего поколения. Очень неплохой результат, свидетельствующий о надежной защите", - подчеркнула профессор.

Кроме того, Ткачева сообщила, что на данный момент в Москве от коронавирусной инфекции привиты уже 90% жителей домов престарелых. В других регионах также идет вакцинация этой категории граждан.