Суд в Петербурге оштрафовал и арестовал первых участников несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал и арестовал первых двух участников несанкционированной акции 31 января, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двух лиц по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ["Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"]. Один административный арест на 10 суток и один штраф в 10 000 рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на рассмотрении районного суда находятся еще 11 материалов.

Несанкционированная акция в Санкт-Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.