Несогласованные акции в России собрали меньше участников, чем неделю назад

По наблюдениям корреспондентов ТАСС, в этот раз акции оказались в целом спокойнее, чем 23 января

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции, которые прошли в воскресенье в городах России, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад. ТАСС собрал главное, что известно на данный момент. География Акции состоялись в большинстве крупных городов страны - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. При этом никаких несогласованных мероприятий не было на Крымском полуострове (хотя на прошлой неделе небольшой митинг прошел в Симферополе), а также в большинстве регионов Северного Кавказа.

Власти в основном не приводят официальных данных о числе участников. По имеющейся информации, самой массовой стала акция не в Москве, а в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице полиция оценила число протестующих лишь в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс. По оценкам корреспондентов ТАСС, в основном несанкционированные мероприятия даже в крупных городах собирали не более нескольких сотен человек - заметно меньше, чем 23 января. В Иркутске и Омске в них участвовали порядка 500 активистов, в Самаре, как сообщили в полиции, - 300, примерно столько же - в Красноярске. Во многих городах число участников акций исчислялось десятками. Так, в Мурманске их было около 65 - в четыре раза меньше, чем неделю назад; в Хабаровске - примерно 60. Задержания Как передают корреспонденты ТАСС, отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли.

Как правило, задерживали по несколько десятков человек, причем даже на скромных по масштабам акциях. Так, в Чебоксарах в отделения отправились более 30 из 50 собравшихся, а в Якутске - 14 из 25. Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет. Неделю назад только в столице в отделения доставили больше тысячи человек. Уполномоченные по правам человека в целом высоко оценили работу полицейских. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в беседе с ТАСС назвала их действия "традиционно корректными". Серьезных стычек участников акций с правоохранительными органами не было, а сообщения о применении в Петербурге светошумовых гранат и перцового газа в полиции опровергли. При этом, как заявили в Союзе журналистов России, за день на акциях задержали около 60 представителей СМИ, хотя многие из них уже отпущены после проверки документов. В организации подчеркнули, что при необходимости обратятся в правоохранительные органы, а ее петербургское отделение уже попросило МВД провести проверку из-за задержаний репортеров. Меры безопасности Акции в это воскресенье отличались от прошлых в том числе и тем, что превентивно были приняты повышенные меры безопасности.