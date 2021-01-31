Несогласованные акции в России собрали меньше участников, чем неделю назад

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Несанкционированные акции, которые прошли в воскресенье в городах России, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, собрали меньше участников и оказались короче и в целом спокойнее, чем неделю назад.
ТАСС собрал главное, что известно на данный момент.
География
Акции состоялись в большинстве крупных городов страны - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. При этом никаких несогласованных мероприятий не было на Крымском полуострове (хотя на прошлой неделе небольшой митинг прошел в Симферополе), а также в большинстве регионов Северного Кавказа.
Власти в основном не приводят официальных данных о числе участников. По имеющейся информации, самой массовой стала акция не в Москве, а в Екатеринбурге, где, согласно сообщениям регионального министерства общественной безопасности, собрались 2,3 тыс. человек. В столице полиция оценила число протестующих лишь в 2 тыс., тогда как неделю назад их было около 4 тыс.
По оценкам корреспондентов ТАСС, в основном несанкционированные мероприятия даже в крупных городах собирали не более нескольких сотен человек - заметно меньше, чем 23 января. В Иркутске и Омске в них участвовали порядка 500 активистов, в Самаре, как сообщили в полиции, - 300, примерно столько же - в Красноярске.
Во многих городах число участников акций исчислялось десятками. Так, в Мурманске их было около 65 - в четыре раза меньше, чем неделю назад; в Хабаровске - примерно 60.
Задержания
Как передают корреспонденты ТАСС, отдельных участников после предупреждений задерживали на многих несанкционированных акциях. При этом в некоторых городах, например, Кирове и Саратове, никого в отделения не доставляли.
Как правило, задерживали по несколько десятков человек, причем даже на скромных по масштабам акциях. Так, в Чебоксарах в отделения отправились более 30 из 50 собравшихся, а в Якутске - 14 из 25.
Точных данных о числе задержанных в Москве и Санкт-Петербурге нет. Неделю назад только в столице в отделения доставили больше тысячи человек.
Уполномоченные по правам человека в целом высоко оценили работу полицейских. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова в беседе с ТАСС назвала их действия "традиционно корректными". Серьезных стычек участников акций с правоохранительными органами не было, а сообщения о применении в Петербурге светошумовых гранат и перцового газа в полиции опровергли.
При этом, как заявили в Союзе журналистов России, за день на акциях задержали около 60 представителей СМИ, хотя многие из них уже отпущены после проверки документов. В организации подчеркнули, что при необходимости обратятся в правоохранительные органы, а ее петербургское отделение уже попросило МВД провести проверку из-за задержаний репортеров.
Меры безопасности
Акции в это воскресенье отличались от прошлых в том числе и тем, что превентивно были приняты повышенные меры безопасности.
Так, в Москве заранее были закрыты семь центральных станций метро и ограничено движение пешеходов по прилегающим к ним улицам, а в Санкт-Петербурге ограничили движение по ряду главных магистралей, включая Невский проспект.
Временные ограничения вводились по мере перемещения участников акций. Например, в Москве дополнительно закрывались некоторые станции от "Трубной" до "Сокольников", когда туда двинулись участники акций.
Инциденты
В целом воскресные акции прошли без серьезных инцидентов, хотя известно как минимум о двух случаях нападения на сотрудников правоохранительных органов: в Санкт-Петербурге мужчина бросился с кулаками на бойца ОМОН, а в Москве был задержан мужчина, пытавшийся ударить сотрудников Росгвардии битой.
В отличие от прошлой субботы, протестующие не парализовали движение в крупных городах. В столице они ненадолго перекрывали проезжую часть в районе Комсомольской площади, однако электрички с расположенных там трех вокзалов отправлялись без помех, не было и сообщений о задержках поездов дальнего следования.