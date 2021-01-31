Станцию метро "Чернышевская" в Петербурге открыли после ремонта разбитого витража

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Станция метро "Чернышевская" Кировско-Выборгской ("красной") линии метрополитена в центре Санкт-Петербурга открылась для входа пассажиров после ремонта фасадного остекления, поврежденного в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

"Станция "Чернышевская" в 20:17 (мск) открыта на вход, работает в нормальном режиме", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, в воскресенье днем специалисты петербургского метрополитена начали обследовать станцию "Чернышевская" первой линии метро после падения четырех витражных конструкций вестибюля. Причины происшествия выясняются. По поручению вице-губернатора города Максима Соколова сегодня также проводятся проверки всех вестибюлей станций на предмет устойчивости витражных конструкций.