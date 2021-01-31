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В Москве зафиксировали единичные случаи задержания несовершеннолетних на акции

Уполномоченный по правам ребенка Ольга Ярославская отметила, что в отделения полиции доставили всего несколько ребят
© Гавриил Григоров/ТАСС
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Единичные случаи задержания несовершеннолетних детей зафиксировали в Москве на несогласованном митинге. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Единичные случаи участия несовершеннолетних в акциях сегодня мои коллеги наблюдали в городе. В отделения полиции доставлены всего несколько ребят, их опросили, ко всем вызваны родители, в законном порядке составили протоколы. Надеюсь, что скоро все ребята будут дома", - сказала Ярославская.

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