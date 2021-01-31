В общественном совете отцов заявили, что детей на несогласованных акциях почти не было

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Председатель общественного совета отцов при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Андрей Коченов сообщил, что несовершеннолетних на несанкционированных акциях в воскресенье почти не было.

"Сегодня с отцами по всей стране вышли в "отцовский патруль" по местам несанкционированных митингов. <...> Слава Богу, детей было совсем мало, а в Москве мы их и вовсе не заметили", - сообщил он в Facebook в воскресенье.

Также Коченов отметил, что в несогласованных акциях приняли участие родители с маленькими детьми. "А вот родители с колясками опять пришли и не поддавались никаким уговорам поберечь детей. Хочется как-то объяснить их поведение, но увы. Получается, либо они не понимают степень риска, либо готовы жертвовать детьми, от чего становится не по себе", - добавил он.

Несанкционированные акции прошли в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России. Прокуратура и полиция неоднократно предупреждали об ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.