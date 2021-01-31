В МВД сообщили, что полицейский с табельным оружием в Петербурге действовал обоснованно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Действия сотрудника полиции, доставшего табельное оружие на Сенной площади в центре Санкт-Петербурга в ходе несогласованной акции, были обоснованы и законны, заявили в воскресенье в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что действия сотрудника полиции с табельным оружием на Сенной площади были обоснованы и законны", - говорится в сообщении.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях было размещено видео, на котором сотрудник правоохранительных органов на Сенной площади достает табельное оружие и направляет его на агрессивно настроенных участников несанкционированной акции в воскресенье.

Отмечается, что сотрудник достал табельное оружие в соответствии с законом "О полиции" из-за угрозы своему здоровью. По данным главка МВД, инциденту предшествовали агрессивные противоправные действия со стороны участников несогласованной акции. "Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились", - добавили в пресс-службе. По факту применения насилия в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Как сообщили в воскресенье журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, в настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, и привлечение их к уголовной ответственности. Если суд признает вину нарушителей, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или крупный штраф.

О несогласованной акции

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало.

Власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.