На несогласованной акции в Петербурге нашли 11-летнюю девочку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Полицейские Санкт-Петербурга доставили в отдел Петроградского района города 11-летнюю девочку из поселка Токсово Всеволожского района Ленинградской области [в 20 км от Петербурга], которую нашли во время несанкционированной акции в воскресенье. Сотрудники не проводили с ребенком процессуальные действия, сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"С несанкционированной акции в отдел полиции Петроградского района была доставлена девочка, позже выяснилось, что ей 11 лет. Сотрудники полиции расспросили ее, оказалось, что она не знает телефона родителей. Тем не менее, полицейские установили, что девочка живет в Токсово, установили ее мать, связались с ней и вызвали, чтобы передать ей ребенка. Никакие процессуальные действия с подростком сотрудники полиции не проводили", - сказал собеседник агентства.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о количестве задержанных не поступало.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участники и организаторы несогласованного мероприятия могут быть привлечены к ответственности.