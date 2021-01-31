Вильфанд сообщил, что погода в феврале будет аномальной в нескольких регионах России

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Аномально теплый февраль ожидает жителей Крыма, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, юга Урала, Западной Сибири, Красноярского края и Хакасии, а для некоторых регионов Дальнего Востока месяц окажется аномально холодным. Избыток осадков будет на большей части территории России, включая центр страны и Поволжье, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы - в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии", - сообщил он.

По словам Вильфанда, разная погода в феврале ждет жителей Дальнего Востока. Температура ниже нормы будет фиксироваться в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, в Сахалинской области, выше нормы - на Чукотке и в Магаданской области.

"На остальных территориях температура будет около нормы. Но погода в феврале будет неоднородной: будут и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления", - отметил метеоролог.

Осадки в феврале

Дефицит осадков в феврале ожидает север европейской части России, Урала, Западную и Среднюю Сибирь, а также Забайкалье, сообщил Вильфанд.

Избыток осадков в течение месяца, согласно прогнозам, будет зафисирован в центре европейской России, северных регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округа, Поволжье, центре и на юге Урала, на юге Западной Сибири, Красноярского края, Чукотке, Камчатке, юге Хабаровского края, местами и в Приморье.