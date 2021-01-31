Суд в Петербурге рассматривает около 60 дел об участии в несогласованной акции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал 57 материалов об участии в несогласованной акции в центре города в воскресенье. Также к настоящему времени суд оштрафовал и арестовал около 20 человек, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"В Пушкинском районном суде г. Санкт-Петербурга зарегистрировано 57 материалов, пока", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с вечера воскресенья районный суд назначил шести задержанным штрафы на 10 тыс. рублей, а также 12 участникам - административные аресты на срок от двух до десяти суток.

Также материалы рассматриваются и в судах других районов города. Петроградский районный суд назначил восемь арестов продолжительностью от трех до десяти суток и один штраф в 10 тыс. рублей. Невский районный суд зарегистрировал девять материалов по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"), а также арестовал на 10 суток одного человека.

Несанкционированная акция в Петербурге началась в полдень на Пионерской площади, после чего ее участники двинулись по Московскому проспекту к Сенной площади, затем - к зданию законодательного собрания города на Исаакиевской площади. Завершилась акция на площади у ТЮЗа. Участников задерживали сотрудники правоохранительных органов, официальных данных о числе задержанных не поступало.

Ранее власти Санкт-Петербурга и представители правоохранительных органов предостерегали жителей города от участия в несогласованных акциях. Также в прокуратуре города сообщали, что участников и организаторов несогласованного мероприятия могут привлечь к ответственности.