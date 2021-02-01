В Казахстане начинается вакцинация от коронавируса "Спутником V"

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Вакцинация против коронавирусной инфекции начинается в понедельник в Казахстане. На первом этапе прививать планируется произведенным в России препаратом "Спутник V", а уже с середины февраля начнут делать прививки вакциной, произведенной в Караганде. Власти страны рассчитывают, что прививочная кампания позволит улучшить эпидемическую ситуацию, которая в последние два месяца существенно осложнилась, и не допустить введения жестких ограничительных мер.

Ранее вице-министр здравоохранения Казахстана, главный государственный санитарный врач республики Ерлан Киясов утвердил методические рекомендации по проведению вакцинации. На первом этапе ей подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования коронавирусной инфекцией: медицинские работники, педагоги, участковые полицейские.

В категорию лиц, подлежащих вакцинации, также вошли студенты, персонал и контингент медико-социальных и закрытых детских учреждений, сотрудники службы чрезвычайных ситуаций, министерства обороны, МВД, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, государственные служащие. Кроме того, предполагается привить лиц с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы).

При этом предполагается, что процедура вакцинации будет добровольной и бесплатной для всех категорий граждан. Перед ней не будут проводить скрининг на наличие антител против инфекции. Переболевшим любыми формами COVID-19 рекомендуют сделать прививку через шесть месяцев после выздоровления и с учетом оценки состояния перед вакцинацией.

Вакцинировать граждан будут в прививочных пунктах территориальных медицинских организаций, для сотрудников специальных ведомств процедура будет организована по месту службы.

Последующий этап

В конце декабря прошлого года Карагандинский фармацевтический комплекс начал производство препарата "Спутник V". Для вакцинации его планируют начать использовать с 15 февраля. С этого же дня Министерство здравоохранения Казахстана намерено зарегистрировать изготовленную в республике российскую вакцину.

По словам первого вице-министра здравоохранения республики Марата Шоранова, до июля 2021 года объем производства вакцины на площадке Карагандинского фармацевтического комплекса планируют довести до 2 млн доз. Начиная с апреля-мая вакцинация станет более доступной для широких слоев населения. Всего же до конца нынешнего года процедурой планируется охватить до 6 млн казахстанцев, что составляет около трети от общего числа жителей страны.

При этом в целях системного учета в Казахстане разработан электронный паспорт вакцинации. Регистрация процедуры будет производиться в централизованной информационной системе Министерства здравоохранения. Также имеется возможность внесения сведений вручную в мобильном приложении "электронного правительства".

Отечественная разработка

В марте к процессу вакцинации планируется подключить отечественный инактивированный препарат QazCovid-In, который в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний. Он произведен в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности (НИИПББ) и уже вошел в реестр Всемирной организации здравоохранения. 4 декабря пресс-служба президента Казахстана сообщила, что в ходе первой и второй фаз клинических испытаний вакцины не было зафиксировано побочных действий, и она показывает высокую эффективность на уровне 96%. В январе в рамках третьей фазы исследований QazCOVID-in завершилась вакцинация им от коронавируса 3 тысяч добровольцев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 26 января заявил, что намерен привиться отечественной вакциной, если ее испытания покажут хорошие результаты. Ранее препаратом казахстанской разработки уже вакцинировались помощник главы государства Ерлан Карин, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, а также руководитель администрации Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

О ситуации в стране

Режим чрезвычайного положения в связи с коронавирусом действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая прошлого года. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных ограничений. К их постепенному смягчению приступили с 17 августа. При этом с середины октября в нескольких областях страны, а также в Нур-Султане и Алма-Ате в той или иной степени вновь усилили ограничительные меры в целях предупреждения новой волны пандемии. Кроме того, с 9 ноября ужесточены ограничения по пересечению государственной границы, в том числе для грузоперевозчиков.

На данный момент в Казахстане с начала пандемии подтверждены 186 711 случаев инфицирования коронавирусом, 167 914 пациентов выздоровели, 2 549 человек умерли.

Минздрав Казахстана с 1 августа прошлого года по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинических и эпидемиологических признаков коронавирусной инфекции. По состоянию на 31 января с начала августа в стране выявлены 47 858 заболевших такой пневмонией, умерли 569 человек с данным диагнозом.