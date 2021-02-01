Соцсети в России начинают самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, вступает в силу в России с 1 февраля.

"Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор", - рассказал ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По его словам, на время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

Что запрещено

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков и о способах совершения самоубийства и призывы к нему.

Запрещенный контент - это и реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти.

Запрещены также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Новый реестр

По словам Зыкова, Роскомнадзор должен узнать данные владельца соцсети у хостера, а потом отправить владельцу соцсети уведомление о включении его сайта в реестр социальных сетей. В течение двух месяцев после этого соцсети должны включить в собственные правила работы нормы этого закона.

По словам директора Лиги безопасного интернета, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, организация добивалась появления этого закона в России два года. "Закон вводит механизм самоцензуры соцсетей, теперь они обязаны заниматься пресечением распространения запрещенной на территории России информации. Мы полагаем, что это позволит защитить пользователей соцсетей, особенно детей, от огромного количества деструктивной информации", - сказала Мизулина ТАСС.

По ее словам, Роскомнадзор должен будет вести реестр соцсетей, которые насчитывают более 500 тыс. пользователей в сутки. Лига предложила в первую очередь включить в реестр девять площадок: Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, YouTube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, WhatsApp. "Мы призываем Роскомнадзор не медлить с созданием реестра, чем быстрее он будет создан, тем быстрее заработает сам закон и быстрее соцсети в России будут очищаться он запрещенной информации", - отметила директор Лиги.

Отдельные вопросы

Зыков отметил, что реализация закона вызывает много вопросов у представителей индустрии, в том числе о том, как работать с нецензурной бранью. "Нельзя бороться с каким-то явлением в интернете, в то время как борьба с этим не происходит в офлайн-пространстве. На улице, в местах публичных скоплений людей и даже в присутствии правоохранительных органов слышна нецензурная брань, - заметил он. - Не уверен, что сейчас настало время для борьбы со сквернословием. Идет борьба не с проблемой, а с последствием. Запрет на мат в соцсетях - это не решение проблемы, а закрытие глаз на причины и нежелание решать эти проблемы".

Кроме того, остается открытым вопрос о том, как именно соцсети должны бороться с запрещенным контентом, на каких языках контент может быть запрещен. "Есть контент, оценка которого является субъективным и неочевидным суждением. Но по этому закону выходит, что если на какой-то контент будет подана жалоба и с ним есть сомнения, то сначала нужно его временно заблокировать, а потом выносить решение, что также вызывает противоречивые чувства", - сказал Зыков.

Главный вопрос эксперт адресует к иностранным соцсетям. "До сегодняшнего дня они неохотно исполняют другие требования российского законодательства. В частности, закон о переносе серверов в Россию уже пять лет игнорируется... Опасный мошеннический контент периодически проходил модерацию Facebook, Instagram и YouTube и начинал рекламироваться. Такой контент набирал десятки миллионов просмотров и очень долго не удаляется", - заметил он.

При этом Зыков считает закон своевременным. "События в соцсетях перед митингом 23 января показали, что подобного рода закон нужен. Однако в текущей версии очень много непонятных моментов. Из-за этого многие нормы выглядят неисполнимыми. Жаль, что перед его принятием текст не обсуждали с общественными организациями и соцсетями. А за это время жертвами таких схем становились порядочные граждане. Также рекламировались интернет-казино, а перед несанкционированными митингами 23 января в YouTube рекламировался в преролле ролик с Навальным, в котором он призывал людей выходить на улицы", - рассказал он.

При этом, Зыков выразил сомнения, что иностранные соцсети будут исполнять и этот закон. "Основой груз по исполнению этих норм ляжет на российские площадки, а иностранные будут делать вид что они хорошие. Такой подход играет на руку именно им, а должно быть наоборот, и все принимаемые законы должны помогать российским площадкам в конкретной борьбе с иностранными, особенно на фоне скандалов с блокировкой бывшего президента США Дональда Трампа именно в американских соцсетях", - заключил эксперт.

Модерация на должном уровне

Отвечая на вопрос, понадобятся ли дополнительные службы модерации, Зыков заметил, что у российских соцсетей соответствующие службы не нуждаются в усилении, там довольно хорошая и большая команда.

"Если не будет введено дополнительных условий по работе с таким контентом, то ничего измениться не должно. Про иностранные соцсети мало чего известно, и не факт, что они вообще будут исполнять требования этого закона. Потому что их служба модерации находится не в России, да и сами площадки прошлые нормы не исполняют", - указал директор профильной ассоциации.

Зыков призвал поддерживать и стимулировать выход российских соцсетей на новые рынки других стран. "Мы же сделали свои международные медиа, они сейчас популярны. Почему мы не помогаем сделать на международной арене популярными наши соцсети, которые, так же как и медиа, играют важнейшую роль в жизни людей", - добавил он.

Ответственность

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что законопроект, обязывающий социальные сети выявлять и блокировать незаконный контент, не предусматривает санкций. Авторы документа надеются на добровольное исполнение его требований соцсетями.

При этом депутат в беседе с ТАСС напомнил, что ответственность за неудаление наступает при неисполнении требований Роскомнадзора. "Мониторинг и очищение соцсетей владельцы должны будут вести сами", - сказал он.

Статистика

В 2020 году при участии специалистов Лиги безопасного интернета из соцсетей были удалены 1,5 тыс. страниц с детской порнографией, 1,8 тыс. страниц, содержащих информацию о продаже наркотических средств. Волонтеры организации обнаружили в соцсетях более 33 тыс. фейков, в данный момент только 11% из этого числа было удалено площадками.

По данным экспертов Лиги, 43 млн россиян состоят в деструктивных сообществах в соцсетях (кибербуллинг, пропаганда суицида, продажа наркотиков, экстремистско-террористические сообщества, группы о серийных убийцах и маньяках, шок-контент, треш-стримы), из них около 8 млн - дети.