В России вступил в силу порядок ведения электронных документов в медорганизациях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядок организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов вступил в силу в России в понедельник. Соответствующий приказ подписан министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, документом предусматривается, что врачи смогут вести документы в электронном виде, а пациенты получат возможность просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах. "Приказ в первую очередь разработан для применения медицинскими организациями и закрепляет правила, при соблюдении которых медицинскую документацию можно вести исключительно в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. В нем определены требования к формированию, подписанию, хранению и визуализации электронных документов. Приказ, таким образом, призван упростить работу медработников по заполнению медицинской документации и устранить риски медорганизаций при проведении проверочных мероприятий", - рассказала ТАСС член экспертной группы Центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения Минздрава России Ирина Махаева.

Электронные медицинские документы становятся юридически значимы. При этом, пояснила Махаева, ведение медицинской документации в электронном виде позволит сократить время, затрачиваемое врачами на заполнение бумажной документации, а значит - они смогут уделить больше времени пациентам. "В 2020 году Минздравом России изданы приказы, в которых закреплена возможность выдачи в форме электронных документов медицинских справок и заключений, а также медицинских документов и выписок из них. Издание данных актов в совокупности с развитием информационных технологий и платформенных решений должно привести к сокращению количества медицинских документов, которые гражданин вынужден предоставлять лично", - добавила она.

В частности, рецепты на лекарственные препараты, заключения по результатам проведения медицинских осмотров и освидетельствований, справки и другие медицинские документы можно будет направлять в государственные органы и организации в электронном виде. Для удобства использования медицинских документов приказом также допускается добавление в утвержденные формы дополнительных элементов, включая QR-коды, отметила Махаева.

"Положения приказа направлены на то, чтобы упростить доступ гражданам к их медицинской документации, а также в целом способствовать повышению качества и прозрачности оказываемых медицинских услуг. Новые правила закрепляют право пациента подать заявление о ведении его медицинской документации в бумажном виде, а также устанавливают порядок и сроки выдачи документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов", - заключила представитель Минздрава.