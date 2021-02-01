В Республике Кипр вступает в силу первый этап ослабления карантинного режима

НИКОСИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Республика Кипр приступает с 1 февраля к реализации многоэтапного плана ослабления карантинного режима, введенного из-за распространения коронавируса на греческом юге острова 10 января. С понедельника сроком на одну неделю вступает в силу первый этап данного плана.

С 1 по 7 февраля ослабление режима будет не слишком заметным, поскольку в этот период из числа тех объектов, которые до сих пор оставались закрытыми, здесь заработают лишь парикмахерские и салоны красоты. Самым важным на этом этапе можно назвать повышение с 25% до 50% от общей численности персонала лимитной планки числа сотрудников частных компаний, которые физически смогут присутствовать на рабочих местах. Остальные будут продолжать работать в удаленном режиме.

С понедельника жителям кипрского юга также предоставляется возможность навещать родственников - тех, кто относится к первой (родители, супруги, дети) и второй (братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки) категориям родства. При этом число посетителей не должно превышать двух.

С 8 февраля в рамках уже второго этапа должны последовать значительно более серьезные послабления. Они коснутся в том числе возвращения части школьников в классы, возобновления работы объектов розничной торговли промышленными товарами, богослужений в храмах, открытия для посещения музеев и археологических памятников, а также ряда других моментов.

Какие действия будут предприняты во время следующих этапов, а также каковы будут их сроки, станет известно позднее. Решения об этом будут приниматься в зависимости от развития эпидемической ситуации в греческой части острова.

Пока же ясно, что и во время первого, и во время второго этапов на юге Кипра будут оставаться в силе существующие на данный момент ограничения на передвижение по острову. Это и комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00, и право покидать свои жилища не более двух раз в сутки, причем лишь после извещения властей путем отправки СМС-сообщения с указанием цели выхода из дома и получения в ответ соответствующего разрешения.

Эпидемическая обстановка в обеих частях Кипра

Медицинские власти греческой и турецкой частей Кипра информировали, что в минувшее воскресенье на всем острове было зафиксировано 144 случая заражения новым коронавирусом. По данным Минздрава Республики Кипр, на греческом юге было выявлено 106 новых инфицированных. Министерство здравоохранения самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра сообщило о 38 новых заразившихся за сутки.

В субботу на юге острова было выявлено 113 новых инфицированных, на севере - 32. За весь же период пандемии в греческой части Кипра зафиксировано 30 876 случаев заражения коронавирусом, в турецкой - 2 325.

Греко-кипрские власти также информировали о смерти в воскресенье от вызываемого коронавирусом заболевания двух человек. С 9 марта 2020 года, когда вирус впервые проник на Кипр, на юге острова от последствий заражения умерли 199 человек, на севере - 14.