Эксперт считает, что в России не будет весеннего подъема заболеваемости от коронавируса

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подъема коронавирусной заболеваемости весной в РФ не произойдет. Об этом в интервью газете " Известия ", опубликованном в понедельник, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Осенью была стадия умеренного роста, сейчас стадия стабилизации эпидемического процесса, которая обычно занимает месяца два. Потом должно быть стабильное снижение, которое захватит и весну. А летом традиционно низкая заболеваемость. В ноль мы не уйдем при такой иммунной прослойке", - сказал он.

Отвечая на вопрос о предстоящем осеннем эпидемическом сезоне, Горелов отметил, что "спокойным он не будет". По его словам, в случае возникновения любой разновидности парагриппа, инфекция начнет распространяться среди популяции людей. "Мы можем говорить только о контроле над гриппом, от которого есть вакцины, и надеяться, что успеем взять под контроль коронавирус", - объяснил эксперт.

Горелов также отметил, что говорить о снятии коронавирусных ограничений можно будет только в случае, если индекс распространения заболевания в городе будет меньше 0,7.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 102,5 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 850 439 случаев заражения, выздоровели 3 300 004 человека, умерли 73 182. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.