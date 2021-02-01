Учителей для кочевых школ будут готовить из представителей родовых общин

ЯКУТСК, 1 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения России рекомендовало арктическим регионам начать целевую подготовку воспитателей и учителей для кочевых школ и детских садов из числа представителей родовых общин коренных малочисленных народов Севера. Такие рекомендации поступили в регионы, сообщила в понедельник ТАСС руководитель Центра кочевого образования Научно-исследовательского института национальных школ Республики Саха (Якутия) Наталья Ситникова, которая руководила рабочей группой по подготовке документа.

Работа кочевых школ арктических регионов включена в национальный проект "Образование". Ранее Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике заявляло, что намерено разработать предложения по поддержке кочевого образования - в частности, выделить в отдельное направление поддержку образования детей, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни.

"Министерство просвещения России утвердило методические рекомендации по организации образования детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих с родителями кочевой и (или) полукочевой образ жизни. Их разработал наш центр. Рекомендации направлены на решение важных для кочевых школ вопросов и на учет их специфики при разработке образовательных программ, нормативного регулирования их деятельности", - сказала Ситникова.

Кадровое обеспечение

Документ рекомендует утвердить контрольные цифры приема с выделением мест на целевое обучение педагогических кадров для работы в кочевых условиях по таким направлениям подготовки как "Дошкольное образование" и "Преподавание в начальных классах". Речь, в том числе, идет об обучении в заочной форме родителей, законных представителей, членов родовых общин, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни. По словам Ситниковой, эта рекомендация относится к региональным полномочиям.

В Якутии подготовку учителей будут вести на базе педагогического колледжа. Такая практика распространена в мире. "Например, в Финляндии проводят краткосрочные курсы для всех матерей, им дают потом пособия с учетом этого. У нас этот механизм тоже надо развивать. Мировая практика говорит, что именно из числа представителей общин должны готовиться учителя для работы в кочевых условиях. Это отчасти решает проблему кадрового голода в отрасли", - добавила собеседница.

Ситникова подчеркнула, что кочевое образование сталкивается с проблемами нормативного регулирования. "Требования к ним предъявляют такие же, как к стационарным учебным заведениям. Новые рекомендации устраняют ряд излишних требований к кочевым школам. Например, по обязательному требованию о наличии в чумах, где проходит обучение, тревожных кнопок. Много раз говорили об этой проблеме на примере школы Нижнеколымского района, которую закрыли из-за того, что там не было телефонов и кнопки пожарной сигнализации", - пояснила она.

Форматы обучения

Эксперт уверена, что регулирование кочевых школ нужно закрепить в федеральном законе об образовании. "По ряду требований мы предлагаем вообще написать в законе: "За исключением тех, кто осуществляет эту деятельность в кочевых условиях". Например, это было сделано в законодательстве о приемных семьях: до появления законодательной поправки оленеводы сталкивались с трудностями при усыновлении детей, так как по закону для этого им требовались квартира, отдельные комнаты для ребенка. Эти требования, конечно, невозможно выполнить в условиях кочевого образа жизни", - рассказала Ситникова.

Она напомнила, что в некоторых регионах России дети покидают родителей с двух лет, чтобы получить дошкольное, начальное и среднее полное образование. "Получается, что дети становятся маргиналами: не знают оленеводческих маршрутов, не умеют жить в условиях кочевья. Приезжают к родителям только на каникулы, а этого недостаточно", - полагает руководитель центра кочевого образования.

Развитие кочевых школ возможно при совершенствовании технологий дистанционного обучения, считает эксперт. "Кочевое образование необходимо распространить не только на начальные и средние классы, но и на старшеклассников. Дети оленеводов очень хотят быть с родителями, и особенно им нравится свобода передвижения. Если будут необходимые образовательные ресурсы и технологии, позволяющие получать образование в тундре, изменится ситуация в целом в оленеводстве", - считает Ситникова.

Современные технологии

В условиях низкой скорости и высокой стоимости спутниковой связи, по мнению эксперта, целесообразно использовать технологии электронного обучения в режиме офлайн, когда учащимся заранее загружают программу на планшеты или ноутбуки для занятий дома. Однако оленеводы, как правило, не могут позволить детям пользоваться гаджетами в условиях кочевья, так как электроэнергия ограничена запасами ГСМ.

"Конечно, оленеводам не хватает топлива в достаточной мере, чтобы дети могли использовать ноутбуки и планшеты для учебы. Считаю, что на эти цели необходимо дополнительное субсидирование по отдельной статье. Поэтому надо пересмотреть нормативы", - заключила эксперт.

Кроме того, в современных условиях можно усилить инновационную составляющую в обучение учеников из Арктики, считает доцент кафедры государственного управления и публичной политики института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственный службы, координатор экспертного совета Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

"Уже есть возможность использовать для этих целей мобильные модели технопарка "Кванториум". Эти новации также должны найти отражение в федеральном законодательстве", - заявил он.

По его словам, проблема развития кочевых школ должна найти отражение в региональной части федеральных проектов, входящих в нацпроект "Образование" - в частности, в таких проектах, как "Цифровая образовательная среда", "Современная школа" и "Новые возможности для каждого". "На мой взгляд, все это необходимо учесть в создающейся системе арктического образования, учитывающей пространственные, климатические и культурные особенности территории", - считает эксперт.

О кочевом образовании

По сведениям органов управления образованием восьми регионов России, предоставленных министерству просвещения РФ в 2019-2020 учебном году, 4 676 российских семей ведут традиционный образ жизни в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В кочевых семьях 6 569 детей, из которых 2,2 тыс. - дошкольного возраста, 4,3 тыс. - школьного возраста.

Семьям, ведущим кочевой и (или) полукочевой образ жизни, оказывается социальная поддержка посредством выделения субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов интернатами, проездом в стойбища и обратно авиационным видом транспорта.