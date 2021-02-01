"Известия": в Минстрое предложили создавать зоны спасения на крышах высотных новостроек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил оборудовать все новостройки выше девяти этажей противопожарными зонами спасения на крышах. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на доработанный участниками рынка по просьбе ведомства проект стратегии развития строительной отрасли до 2035 года.

Предложение ведомства издание связывает с тем, что длина стандартных лестниц пожарных машин ограничена примерной высотой девятиэтажного здания - 28 м. Более высокие новостройки предлагается оборудовать специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях, сообщил газете зампредседателя комитета по инженерным системам Национального объединения строителей (участвовало в доработке стратегии), доцент МГСУ Алексей Бусахин. По его словам, новые правила возможно будет ввести при условии развития летательной пожарной техники: вертолетов и квадрокоптеров.

Как подчеркнули в объединении, возможность спасения с высоты - часто единственная для безопасной эвакуации людей при пожаре, так как новостройки не всегда соответствуют требованиям пожарной безопасности. "Например, не имеют подъездных путей к зданиям, часто площадки для размещения транспортных средств экстренных служб заняты припаркованными автомобилями", - объяснили в организации.

В МЧС газете подтвердили, что ведомство прорабатывает вопросы использования в своей работе беспилотных воздушных судов, отметив возможность их применения, в том числе, для эвакуации пострадавших при пожарах и ЧС.

Организации, вносившие предложения в проект, направили документ в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину.