В Южной Корее из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили почти 25 млн голов домашней птицы

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Не менее 82 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, последняя вспышка опасного заболевания выявлена на птицеферме в городе Ансон столичной провинции Кёнгидо. Ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции.

В профилактических целях в стране с конца ноября уничтожено в общей сложности 24,8 млн голов домашней птицы. Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо подорожало за тот же период на 15,7%, а утиное - на 35,4%.