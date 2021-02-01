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В Южной Корее из-за вспышки птичьего гриппа уничтожили почти 25 млн голов домашней птицы

Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

СЕУЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Не менее 82 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро понедельника. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.

По его данным, последняя вспышка опасного заболевания выявлена на птицеферме в городе Ансон столичной провинции Кёнгидо. Ветеринары исследуют еще один предполагаемый очаг инфекции.

В профилактических целях в стране с конца ноября уничтожено в общей сложности 24,8 млн голов домашней птицы. Розничные цены на куриные яйца возросли за последнюю неделю на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Куриное мясо подорожало за тот же период на 15,7%, а утиное - на 35,4%.

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